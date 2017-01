Asus presenta PadFone 2 a Milano

- Si è conclusa a Milano la presentazione di FonePad 2, la seocnda generazione del device Asus che permette di combinare smarphone e tablet. In pratica, nella confezione ci saranno due oggetti: uno smartphone e un tablet. Il telefono verrà messo in uno slot, permettendo, con una sola sim, di poter usufruire di due device.

Il dispositivo arriverà, a dicembre, in Italia con un prezzo di 799 euro per la versione da 32 GB e 899 euro per quella da 64 GB. Il device permetterà anche di usare uno spazio, in cloud di 50GB, gratuito per due anni: