L'Avvocato? Ora si sceglie online

Se non avete l’avvocato di fiducia, le caratteristiche che probabilmente cercherete sono affidabilità e convenienza.Fino a ieri facendo un giro di telefonate o bussando alla porta dei diversi avvocati e chiedendo informazioni sui costi dell’operazione. Da oggi, invece, con pochi click direttamente dal proprio pc di casa.E’ nato, infatti, www.dirittosemplice.it ) l'innovativa piattaforma che rende semplice e accessibile la conoscenza e difesa dei propri diritti.Una iniziativa che dà concreta attuazione ai cardini della recente riforma delle professioni: certezza del compenso, concorrenza e libertà di scelta.. La piattaforma offre l'opportunità, unica in Italia, di scegliere il proprio avvocato e ricevere pareri e assistenza legale direttamente online, dopo aver confrontato i preventivi e profili di avvocati provenienti da tutta Italia, in concorrenza tra loro e selezionati dalla piattaforma in base all'argomento della richiesta dell'utente.Hanno accesso a dirittosemplice.it solo avvocati assicurati per la responsabilità professionale, regolarmente iscritti in consigli dell'ordine italiani ed inclini ad un approccio approfondito, ma al contempo semplice e pragmatico.Dirittosemplice garantisce concorrenza vera e libera tra gli avvocati chiamati a rispondere alla richiesta di assistenza o consulenza.La piattaforma infatti:- consente solo all'utente di conoscere l'importo di tutti i preventivi, mentre gli avvocati che gli rispondono non hanno possibilità di vedere gli altri preventivi;- è aperta all'adesione di nuovi avvocati e non è espressione di uno studio o gruppo di legali già esistente.. Dirittosemplice.it è il primo ed unico sito in Italia ad offrire modelli di lettere, contratti e ricorsi a compilazione personalizzata e guidata. Basta inserire i dati richiesti e scegliere tra le opzioni offerte, seguendo i facili consigli ed esempi di dirittosemplice. Pochi click ed è pronto da scaricare il documento generato secondo le esigenze dell'utente, senza spazi vuoti, aggiunte o cancellature. E per utenti che gradiscono assistenza personale dirittosemplice.it offre anche il servizio di assistenza alla compilazione da parte di un avvocato di dirittosemplice.it.Utile strumento per comprendere i latinismi e tecnicismi del linguaggio giuridico. Il "legalese"non ha più segreti!Tutti gli avvocati che utilizzano la piattaforma collaborano alla stesura di articoli di semplice ed accessibile informazione, per spiegare agli utenti di dirittosemplice i loro diritti e come difenderli. Conoscere i propri diritti non è mai stato così semplice.Dedicato a discussioni di diritto e diritti, aperto ai contributi e richieste di tutti, il forum nasce per scambiare idee, chiedere informazioni e stimolare l'arricchimento del sito, dai modelli agli articoli, dal dizionario agli altri servizi.