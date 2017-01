foto LaPresse

09:10

- Apertura di seduta incerta per piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni a -0,08% a 15.500 punti mentre l'All Share ha segnato - 0,04% a 16.400 punti. Gli indici si sono poi portati entrambi a +0,01%. Fiat in calo dopo la bocciatura da parte dello "Special Committee" del Cda di CNH il quale ha deliberato di non raccomandare le condizioni proposte da Fiat Industrial per l'integrazione delle due società.