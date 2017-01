foto Ap/Lapresse

08:17

- Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo dove l'indice Nikkei 225 registra un progresso dello 0,51% a 8.557,93 punti. Euro in lieve calo nei confronti del dollaro nei primi scambi di settimana sui mercati internazionali. La moneta unica passa di mano a 1,2906 dollari, (1,2952 dopo la chiusura di Wall Street venerdì scorso) ed a 101,29 yen praticamente invariata rispetto a venerdì.