04:54

- L'indice dei prezzi al consumo ha rallentato la sua crescita in Cina, facendo registrare in settembre un aumento dell'1,9%. Lo ha comunicato l'Ufficio centrale di statistica di Pechino. I prezzi avevano cominciato a salire nel 2008 quando la banca centrale di Pechino, per contrastare la crisi economica, aveva deciso di immettere tutta la liquidità possibile sul mercato. Ora, per evitare l'esplosione di bolle speculative, il governo sta rallentando.