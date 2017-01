foto Ap/Lapresse

19:55

- "Nell'Unione monetaria europea, le decisioni di politica economica sono divenute in larga misura decisioni collettive". Lo afferma il presidente della Bce Draghi in un video messaggio in occasione della consegna del premio "Luca Pacioli" a Venezia. Secondo Draghi "nessuna unione può fondarsi sul presupposto che, nel perseguire le proprie priorità di politica economica nazionale, un Paese possa provocare danni economici agli altri Stati membri".