foto Ansa

09:45

- "Noi non abbiamo il fiscal gap che altri hanno con il deficit al 5 o al 10%. Noi abbiamo un bilancio in pareggio strutturale. Non ci servono fondi". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, rispondendo a chi chiedeva se per l'Italia non sia conveniente ricorrere al piano anti-spread della Bce. "Se non ti servono fondi perché chiederli?", ha replicato il ministro a margine dell'assemblea plenaria dell'Fmi tenutasi a Tokyo.