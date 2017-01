foto Ap/Lapresse

22:23

- Termina contrastata la seduta a Wall Street, con il Dow Jones che guadagna lo 0,02%, a 13.328,46 punti, il Nasdaq che cede lo 0,17%, a 3.044,11 punti, e lo S&P 500 che arretra dello 0,30%, a 1.428,60 punti. Per New York si tratta della peggiore settimana degli ultimi 4 mesi in cui il Dow ha perso il 2,1%, il Nasdaq il 2,9% e lo S&P 500 il 2,2%. Dopo la chiusura di Wall Street, l'euro e scambiato a 1,2956 dollari.