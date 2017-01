foto LaPresse

18:05

- Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,78% a 15.511 punti, mentre l'All Share lascia sul terreno lo 0,72% a 16.407,53. Calo frazionale per l'indice Star a 10.609,80 punti (-0,28%). Bancari in difficoltà con Bpm a -2,02%, Banco Popolare a -0,81% e anche Unicredit (-1,77%) e Intesa Sp (-0,86%). Intorno alla parità l'energia con Enel a -0,21%; A2a a -0,03%, Eni a -0,97%, Snam a -0,06%.