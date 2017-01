foto LaPresse

14:16

- "La sensazione diffusa nel Paese è che ci troviamo in una economia di guerra, di tagli e di tasse". Il leader della Cgil, Susanna Camusso, lancia un altro attacco alla politica del governo, facendo riferimento in particolare ai provvedimenti della legge di stabilità, giudicata "profondamente recessiva". E aggiunge: "Diciamo ai cugini di Cisl e Uil che è il momento di capire che di tasse e tagli il lavoro in Italia sta morendo".