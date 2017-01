foto Ap/Lapresse

09:29

- Piazza Affari apre in calo. L'indice Ftse Mib cede lo 0,35% mentre l'Ftse All Share lo 0,34%. I mercati sono in attesa della decisione di Moody's che entro fine ottobre dovrebbe completare la revisione sul rating spagnolo. Sul listino a Piazza Affari in calo Saipem (-1,50%) e St (-1,45%). Male l'auto, con Pirelli a -1,24% e Fiat a -0,64%. Positiva Finmeccanica (+1,72%).