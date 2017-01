foto Ap/Lapresse

08:27

- La Borsa di Tokyo chiude in calo dello 0,15%. L'indice Nikkei termina in discesa a 8.534,12 punti. Softbank, la terza società di telefonia mobile giapponese, perde fino al 16% dopo aver annunciato una costosa trattativa negli Usa per acquistare Sprint. Seul chiude piatta a +0,01%.