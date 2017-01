foto Dal Web

- Solo per i carburanti l'aumento dell'Iva costerà 41 euro annui in più. Lo stima Federconsumatori, sottolineando che l'impatto sarà di 24 euro per i costi diretti e di 17 euro per quelli indiretti, come le ricadute su prezzi al consumo e tariffe. "Basti pensare - spiega l'associazione -, che rispetto al 2011 le ricadute complessive sulle tasche dei cittadini sono pari a oltre 768 euro (di cui 420 per i costi diretti e 348 quelli indiretti)".