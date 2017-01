foto Ansa

- Il Tesoro ha assegnato tutti i 2,25 miliardi di euro di Btp fuori corso con scadenza settembre 2016, agosto 2018 e marzo 2025. Per il 2016 il rendimento medio è stato del 3,42%, per il 2018 del 4,06% e per il 2025 del 5,24%. Buona la domanda che in totale è stata più che doppia rispetto all'offerta raggiungendo i 5,038 miliardi.