foto Ap/Lapresse

09:15

- Apertura in calo per la Borsa di Milano, che sconta il taglio di rating della Spagna da parte di S&P's. Il Ftse Mib cede lo 0,66% a 15.336 punti mentre il Ftse All Share perde lo 0,8%. Pesano le banche con Mps (-2%). Avvio in negativo anche per le altre piazze europee: Francoforte -0,14%, Parigi -0,30%, Bruxelles -0,36%), Londra -0,01%.