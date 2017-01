Borsa, Wall Street chiude in calo

foto Ap/Lapresse

22:19

- La Borsa di New York ha chiuso in ribasso la seduta di mercoledì, con il Dow Jones in calo dello 0,95% a 13.344,97 punti e il Nasdaq dello 0,43% a 3.051,78 punti. Giù dello 0,62% anche l'indice S&P500, a 1.432,56 punti.