foto Ansa

17:52

- La Borsa di Milano ha chiuso con gli indici in ribasso dopo l'esito dell'asta dei Bot, con i tassi in leggero rialzo, e i timori sulla crescita mondiale. Il Ftse Mib perde lo 0,41%, l'All Share lo 0,29%. Male soprattutto i bancari con Mps che lascia sul terreno il 3,83%. In controtendenza Impregilo, che guadagna il 3,6%. Sotto la parità anche le altre Piazze europee con Madrid, maglia nera, che cede lo 0,79%.