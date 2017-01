Anche il tartufo in crisi

foto Dal Web 15:20 - Beati i ricchi e golosi, loro si che se la spassano. Sanno godere di uno dei principali piaceri della vita e se lo possono permettere anche nelle sue versioni più raffinate (e costose). Ma in questi tempi duri di crisi, anche loro devono soffrire. Per esempio, quest’anno niente asta mondiale del tartufo. - Beati i ricchi e golosi, loro si che se la spassano. Sanno godere di uno dei principali piaceri della vita e se lo possono permettere anche nelle sue versioni più raffinate (e costose). Ma in questi tempi duri di crisi, anche loro devono soffrire. Per esempio, quest’anno niente asta mondiale del tartufo.

Scherzi a parte, la sospensione del grande evento di Alba è un chiaro segnale di come la congiuntura stia colpendo anche i consumi di superlusso, che di solito soffrono meno perché quelli che possono se li permettono comunque. Invece stavolta Regione Piemonte, Comune di Alba e Ente fiera del tartufo –gli organizzatori della manifestazione- hanno deciso uno stop. Meglio concentrarsi su un evento più “democratico” come la fiera (democratico per modo di dire, lo scorso weekend i prezzi hanno superato i 4000 euro al chilo), che sull’asta riservata ai super ricchi. Per fare un esempio, il top price dell’anno scorso fu un doppio tartufo gemello da 1,2 chili, finito per la modica cifra di 98mila euro sui tajarin di un magnate –e mai questo termine fu speso in modo più calzante- in collegamento da Hong Kong. Prevista per l’11 novembre nel castello di Grinzane Cavour, l’asta tornerà solo l’anno prossimo. Per consolarsi stavolta i ricchi golosi dovranno accontentarsi del caviale.