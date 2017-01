foto Ansa Correlati Legge di stabilità, tutti i tagli

Tutti i tagli della sanità 15:36 - Con il blocco dei contratti e lo stop all'indennità di vacanza contrattuale, confermati con la legge di stabilità, ogni dipendente pubblico perderà nel complesso, tra il 2010 e il 2014, oltre 6mila euro. Il calcolo è stato eseguito dalla Fp-Cgil. Secondo il sindacato, inoltre, alla fine del 2014, a causa del blocco del recupero dell'inflazione, si perderanno 240 euro al mese di potere d'acquisto.

"Negli anni la perdita cumulata in termini di calo del potere d'acquisto delle retribuzioni - spiega il numero uno della Fp-Cgil, Rossana Dettori - è in media superiore ai 6mila euro per i lavoratori dei ministeri e superiore agli 8mila per i lavoratori degli enti pubblici non economici".



In pratica i dipendenti pubblici hanno contratti scaduti a fine 2009 (l'indennità di vacanza contrattuale è stata erogata solo per il 2010). La legge di stabilità non solo conferma il blocco delle retribuzioni fino a fine 2014 previsto dal precedente governo, ma anche lo stop all'indennità di vacanza contrattuale (il 50% del tasso di inflazione Ipca) per il 2013-14 e il mancato recupero per quello maturato nel 2011 e nel 2012.



"Alla fine del 2014 - avverte ancora Dettori - mancheranno all'appello almeno 10 punti di potere d'acquisto. In pratica si perderanno alla fine del periodo circa 240 euro lordi in busta paga".



Dettori sottolinea che il congelamento delle retribuzioni con il mancato recupero dell'inflazione pesa anche sulle pensioni future dei dipendenti pubblici, che vengono calcolate sulla base del montante contributivo ma anche sul Tfr. "Quello che il governo dà in termini di riduzione dell'Irpef - avverte - è meno di quello che si toglie ai dipendenti pubblici in termini di potere d'acquisto. Il vantaggio è prevalentemente per i lavoratori autonomi che godranno della riduzione dell'aliquota poiché dichiarano nella maggior parte dei casi redditi bassi".