foto Ap/Lapresse 19:27 - Stop agli accordi di libero scambio. E' quanto chiede l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, alla Commissione europea. Prima di "aprire il mercato con accordi di libero scambio" come quello già firmato con la Corea del Sud e che si sta negoziando con il Giappone, l'Ue deve "permettere ai produttori di aggiustare la loro produzione", ha detto a Bruxelles, nelle sue vesti di presidente dell'Acea. - Stop agli accordi di libero scambio. E' quanto chiede l'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, alla Commissione europea. Prima di "aprire il mercato con accordi di libero scambio" come quello già firmato con la Corea del Sud e che si sta negoziando con il Giappone, l'Ue deve "permettere ai produttori di aggiustare la loro produzione", ha detto a Bruxelles, nelle sue vesti di presidente dell'Acea.

"Auto, non vedo miglioramenti nel 2013"

Le previsioni sul mercato dell'auto di Marchionne sono pessimistiche: "Quest'anno potremmo aver toccato i livelli più bassi di vendita e non vedo miglioramenti per il 2013 se non marginali", aggiunge. Una eventuale ripresa del mercato auto europeo prima di due anni "non è possibile, a meno che non riparta la macchina esportatrice dell'Europa", ha detto Marchionne, aggiungendo che bisogna comunque vedere "come verrà risolta la crisi europea". Tuttavia, ha insistito sul fatto che la situazione del gruppo Fiat sia differenziata: "Negli Usa e in America Latina le cose vanno bene".



Crisi dell'auto, "spetta ad Ue aprire dialogo con Paesi membri"

Per l'amministratore delegato del gruppo Fiat, inoltre, "spetta all'Ue aprire un dialogo franco con i Paesi membri per gestire la crisi dell'auto". Infine, ben venga un eventuale accordo di libero scambio tra Usa e Ue, al momento allo studio di Bruxelles e Washington. "Ci aiuterebbe molto".



"Alla Ue non chiediamo soldi ma politiche commerciali"

K'industria automobilistica europea "non chiede soldi, siamo in grado di finanziare l'aggiustamento, ma alla Ue chiediamo delle decisioni che riguardano innanzitutto le politiche commerciali".



"Taglio rating Fiat non riflette nostra situazione"

Marchionne non si è stupito della mossa di Moody's, che oggi ha "declassato" il rating di Fiat a Ba3 con outlook negativo. "E' comprensibile considerando lo stato del mercato italiano ed europeo", ma, secondo l'A.d. "non riflette le condizioni finanziarie" dell'azienda.