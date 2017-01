foto LaPresse

09:26

- Partenza in lieve ribasso a Piazza Affari: l'Ftse Mib segna un -0,11% a quota 15.488 punti, mentre l'Ftse Italia All Share cede lo 0,05% a 16.400 punti. In lieve calo anche l'Ftse Star, che lascia sul terreno lo 0,14% a quota 10.683 punti. Lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 365 punti, con il rendimento del decennale al 5,12%. negative anche le altre principali Borse europee: Parigi -0,40%, Francoforte -0,20%, Londra -0,10%.