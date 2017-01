foto Ufficio stampa 09:58 - Toyota ha annunciato un maxi-richiamo di 7,43 milioni di auto nel mondo a causa di problemi all'impianto elettrico dei finestrini, che nei modelli Corolla e Camry è causa di potenziali incendi. Il nuovo richiamo segue quello degli oltre 10 milioni di vetture richiamate negli anni scorsi per problemi ai freni o al software dell'impianto frenante. - Toyota ha annunciato un maxi-richiamo di 7,43 milioni di auto nel mondo a causa di problemi all'impianto elettrico dei finestrini, che nei modelli Corolla e Camry è causa di potenziali incendi. Il nuovo richiamo segue quello degli oltre 10 milioni di vetture richiamate negli anni scorsi per problemi ai freni o al software dell'impianto frenante.

Sicuramente non un buon periodo per la Toyota. Questo ennesimo richiamo, che si aggiunge a quelli degli anni scorsi per problemi sull'impianto frenante, rischia di assestare un duro colpo alla reputazione di affidabilità del marchio.



E in più va ad aggiungersi alla notizie di pochi giorni fa di un crollo delle vendite (-40%) nel mercato cinese, a causa della disputa territoriale tra Cina e Giappone per le isole Senkaku.



L'allarme riguarda tutti i mercati mondiali. In Italia Toyota Motor richiamerà 204.115 unità tra i modelli Auris, Corolla, RAV4 e Yaris prodotte tra settembre 2006 e dicembre 2008 e commercializzate nel nostro Paese. Il richiamo servirà ad effettuare un intervento a scopo preventivo che riguarda l'interruttore dell'alzacristalli elettrico alloggiato nel pannello porta lato guidatore.