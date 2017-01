foto Ap/Lapresse

08:23

- La Borsa di Tokyo chiude in forte ribasso, penalizzata da una rinnovata avversione al rischio per il generale pessimismo emerso dal quadro economico disegnato dal Fmi. L'indice Nikkei scivola al livello più basso degli ultimi due mesi (3 agosto) arrivando a 8.596,23 punti, in calo del 2% sulla vigilia.