foto Getty

22:32

- Chiusura in calo per Wall Street, col Dow Jones che perde lo 0,81% a 13.473, 45 punti e il Nasdaq che cede l'1,52% a 3.065,02 punti. Anche l'indice S&P's 500 perde lo 0,99% a 1.441,48 punti. A spingere in territorio negativo la Borsa americana sono stati i titoli tecnologici. Sul mercato dei cambi valutari l'euro viene scambiato a 1,2878 dollari.