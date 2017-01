foto LaPresse

17:48

- Chiusura in calo per Piazza Affari con il Ftse Mib che perde lo 0,37% a 15.504 punti. Male anche l'All Share, che archivia la seduta a -0,29% a 16.408 punti, mentre lo Star guadagna lo 0,22% a 10.697 punti. Giornata all'insegna dell'incertezza per i mercati, dopo il taglio delle stime del Fmi sulla crescita globale. A Milano calano le banche, contrastati energetici e industriali, brillante Stm.