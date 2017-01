- La Cgil minaccia lo sciopero generale se la legge di stabilità non fornirà tutele per i lavoratori. "Si tratta di una manovra mascherata - ha affermato la leader Susanna Camusso -. Se non ci saranno risposte su reddito e lavoro ci mobiliteremo". Incerta l'adesione della Cisl: "Ci mobiliteremo sulle questioni giorno per giorno" ha detto il segretario Bonanni. Intanto la Ragioneria generale boccia il ddl sugli esodati.

Il leader della Cgil ha parlato in occasione della manifestazione degli esodati in piazza Montecitorio a Roma. Proprio durante la protesta è giunta la notizia della bocciatura, da parte della Ragioneria generale dello Stato del disegno di legge che li riguarda: "Il ddl abbassa significativamente l'età media di accesso al pensionamento, determina oneri di rilevante entità compromettendo gli effetti della riforma".

La principale motivazione della bocciatura è dunque di carattere economico: la copertura "risulta ampiamente insufficiente" e il ddl rischia di compromettere "gli effetti della riforma operata col decreto legge 201 del 2011 ma anche quelli del complessivo processo di riforma implementato negli ultimi dieci anni, sia sul piano finanziario'' che ''su quello degli obiettivi di innalzamento dell'età media di accesso al pensionamento'' .

Il provvedimento era stato approvato la scorsa settimana all'unanimità dalla commissione Lavoro di Montecitorio dove ora tornerà per decisione della commissione Bilancio: "La relazione tecnica presenta oneri particolarmente rilevanti, data però la delicatezza della materia e l'attesa che si è creata abbiamo rinviato il provvedimento alla commissione di merito - ha dichiarato il relatore della proposta di legge Pierpaolo Baretta - La commissione Bilancio non ha dato il parere ma è come se venisse detto alla commissione Lavoro 'prendete e riflettete per valutare come procedere'".

Il ministro Grili: "Trovare un fondo ad hoc"

Il ministro dell'Economia Vittorio Grilli interviene sul nodo esodati: uno degli scopi della legge di stabilità è "assicurare un fondo ad hoc per loro - ha dichiarato illustrando alle parti sociali il disegno di legge - Tra gli obiettivi del provvedimento c'è quello di individuare le situazioni di disagio che coinvolgono gli esodati".