foto Ap/Lapresse Correlati Varato il fondo salva-Stati 11:21 - "L'economia europea e mondiale continuano a dover fronteggiare sfide impegnative nel tempo. La politica deve continuare ad attuare le misure concordate e lo deve fare con determinazione". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Mario Draghi, nel corso di un'audizione al parlamento europeo. Draghi ha aggiunto che solo in questo modo si potrà ottenere la "fiducia degli investitori". Sul futuro dell'Eurozona restano "rischi", ha precisato. - "L'economia europea e mondiale continuano a dover fronteggiare sfide impegnative nel tempo. La politica deve continuare ad attuare le misure concordate e lo deve fare con determinazione". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Mario Draghi, nel corso di un'audizione al parlamento europeo. Draghi ha aggiunto che solo in questo modo si potrà ottenere la "fiducia degli investitori". Sul futuro dell'Eurozona restano "rischi", ha precisato.

Per superare la crisi e sperare in una ripresa è fondamentale allentare la stretta creditizia: "E' cruciale rivitalizzare l'erogazione di credito, riattivare la sua fornitura" ha dichiarato Draghi nella sua veste di presidente del Board per il rischio sistemico. Secondo l'ex governatore di Bankitalia, si osservano "riduzioni di tensioni nei mercati" ma "l'attività finanziaria resta sbilanciata in diverse parti del sistema".



"Progressi dalla Grecia ma deve fare di più"

Mario Draghi all'Europarlamento ha affrontato anche la questione Grecia. Il paese ellenico ha fatto "progressi visibili e significativi" nel processo di riforme ma deve "fare di più", ha affermato il capo dell'Eurotower, e per dare una "valutazione finale" bisogna "aspettare il rapporto della troika".



"Politica persegua attuazione misure"

Il governatore della Bce Mario Draghi, intervenedo al parlamento europeo, lancia un nuovo monito ai governi dell'Eurozona: "L'economia europea e mondiale continuano a dover fronteggiare sfide impegnative nel tempo. La politica deve continuare ad attuare le misure concordate e lo deve fare con determinazione".



"Fatti progressi sostanziali"

Il governatore della Banca Centrale europea si mostra soddisfatto di quanto fatto in materia di comprensione e prevenzione dei rischi sistemici da parte dell'Unione Europea: "Sono stati fatti progressi sostanziali" ha detto Draghi durante un'audizione all'Europarlamento".



Rischi finanziamento banche, l'Esrb prepara nuove proposte

Il comitato europeo sul rischio sistemico (Esrb) lancerà nella prima metà del 2013 "ulteriori proposte nell'ambito della politica macro-prudenziale, in particolare sulle vulnerabilità collegate al finaziamento delle banche". Lo ha dichiarato Mario Draghi, presidente dell'Esrb stesso.



"Piano acquisti bond evita scenari distruttivi"

Il programma di acquisto di bond della Bce (l'Omt), ha detto Draghi, fornisce all'Eurozona una rete di protezione "pienamente efficace" per "evitare scenari distruttivi". L'Omt però, ha specificato, "non compenserà la mancanza di consolidamento fiscale".



"Supervisione bancaria Ue parta da gennaio 2013"

Durante l'audizione all'Europarlamento, Draghi ha sottolineato la necessità dell'attivazione del meccanismo unico di supervisione bancaria dell'Unione europea: è "molto importante", ha detto, che entri in vigore come previsto il primo gennaio 2013.