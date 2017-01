foto Ansa

23:29

- L'Eurogruppo ha dato il via libera alla nuova tranche di aiuti al Portogallo da 4,3 miliardi di euro, una parte dei quali sarà versata dal Fmi. L'Eurogruppo "plaude alle azioni determinate del governo portoghese che ha annunciato un aumento delle tasse per rispondere alle esigenze della troika", si legge nel testo del comunicato. Contestualmente l'Eurogruppo ha concesso alla Grecia fino al prossimo summit Ue del 18 ottobre per mettere in atto le riforme.