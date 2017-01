foto Ap/Lapresse

18:10

- Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,98% e il Ftse All Share a -1,87%. Flessione dei titoli bancari e di Fiat che ha perso oltre il 4%. Il Lingotto, in un comparto auto in netta flessione, ha risentito delle indiscrezioni stampa secondo cui la Consob starebbe indagando sulla reale consistenza della liquidità Fiat.