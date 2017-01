foto Ansa Correlati Niente Imu per la Chiesa 16:54 - Il governo farà di tutto per evitare un aumento dell'Iva. Ad assicurarlo, a Lussemburgo, è il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, il quale si è dichiarato "piuttosto fiducioso" sulla possibilità di riuscire nell'intento. Per quanto riguarda l'Imu, nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato, Grilli ha ribadito l'intenzione di "assoggettare tutti i soggetti". - Il governo farà di tutto per evitare un aumento dell'Iva. Ad assicurarlo, a Lussemburgo, è il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, il quale si è dichiarato "piuttosto fiducioso" sulla possibilità di riuscire nell'intento. Per quanto riguarda l'Imu, nonostante la bocciatura del Consiglio di Stato, Grilli ha ribadito l'intenzione di "assoggettare tutti i soggetti".

Grilli ha ribadito la volontà dell'esecutivo sulla questione Iva: "La nostra posizione non è cambiata", ha spiegato in un breve incontro con i giornalisti a margine dell'Eurogruppo.



"Non chiederemo aiuti"

L'Italia "sta facendo ottimi progressi". Per questo, secondo il ministro, "le nostre valutazioni indicano che al momento non è necessario chiedere aiuti particolari".



Imu, troveremo soluzioni

"Troveremo le soluzioni tecniche appropriate perché l'obiettivo resta quello di assoggettare al pagamento dell'Imu tutti quelli che devono pagare", ha ribadito Grilli dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha bloccato il decreto del governo.



Tobin tax, "domani decideremo"

La riserva dell'Italia sulla cooperazione rafforzata per la "Tobin tax (la tassa sulle transazioni finanziarie) non sarà sciolta fino a domani", ha spiegato poi il ministro. La questione sarà al centro dell'Ecofin.