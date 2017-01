foto Ap/Lapresse Correlati L'Esm operativo da oggi

16:11

- Il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, ha sancito a Lussemburgo la definitiva entrata in vigore dell'Esm, il fondo salva-Stati permanente, che da oggi diventa operativo. L'avvio dell'Esm, ha detto, "è una buona notizia per l'Europa". Il fondo salva-Stati, ha aggiunto Juncker, è "la pietra miliare del firewall europeo e una parte integrante della strategia globale per assicurare stabilità finanziaria alla zona euro".