foto Ap/Lapresse

15:27

- I leader di imprese e sindacati si incontreranno mercoledì per tentare di chiudere un accordo per l'aumento della produttività in tempi stretti, come sollecitato dal governo. Il tavolo si terrà alle 20 nella foresteria di Confidustria e sarà preceduto da un incontro delle sole associazioni datoriali.