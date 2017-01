foto LaPresse

09:11

- Apertura in calo per la Borsa di Milano in attesa della riunione dell'Eurogruppo in agenda nel pomeriggio. L'indice Ftse Mib cede lo 0,93% a 15.727 punti, mentre l'All Share perde lo 0,86% a 16.624. Partenza in rosso anche per gli altri principali listini del Vecchio Continente: Parigi -0,84%, Francoforte -0,91%, Amsterdam -0,63% e Londra -0,6%.