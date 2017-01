foto Ansa

16:00

- Nel Mezzogiorno è sempre più allarme occupazione, specialmente per le giovani donne. Secondo i dati dell'Istat, infatti, nel secondo trimestre del 2012 tra le under 30 lavora solo il 16,9%, vale a dire che meno di due su dieci ha un posto. Un livello così basso non si era mai registrato sin dall'inizio delle serie storiche trimestrali, ovvero dal secondo trimestre 2004.