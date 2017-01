foto Tgcom24

- "Il decreto sullo sviluppo non affronta di petto le grandi questioni dell'Italia, dell'assetto produttivo del Paese e alla fine ai giovani riserva solo un destino di precarietà". Lo ha detto il segretario della Cgil, Susanna Camusso, sottolineando come "questa crisi sia qui a dire che continuando a offrire ai giovani precarietà non si offre futuro al Paese".