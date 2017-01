foto Ansa

19:19

- Non sarà anticipato al 2013 il fondo per il taglio delle tasse, provvedimento contenuto nella delega fiscale approvata in commissione Finanze alla Camera. Lo precisa il ministero dell'Economia, ricordando in una nota che "nel testo della delega fiscale il fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale resta operativo dal 2014".