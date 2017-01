foto LaPresse Correlati Fisco, entrate tributarie in crescita 18:56 - I settori che nel 2011 hanno evidenziato il maggior numero di evasori totali sono quelli relativi a "alberghi e ristoranti" (29% dei casi) e al "commercio all'ingrosso e al dettaglio" (20%). Sono questi i risultati 2011 della Gdf riportati nella relazione del Tesoro al Parlamento. Sempre nell'ambito della lotta al lavoro sommerso sono stati scoperti 5.420 datori di lavoro che impiegavano 26.474 lavoratori irregolari o in nero. - I settori che nel 2011 hanno evidenziato il maggior numero di evasori totali sono quelli relativi a "alberghi e ristoranti" (29% dei casi) e al "commercio all'ingrosso e al dettaglio" (20%). Sono questi i risultati 2011 della Gdf riportati nella relazione del Tesoro al Parlamento. Sempre nell'ambito della lotta al lavoro sommerso sono stati scoperti 5.420 datori di lavoro che impiegavano 26.474 lavoratori irregolari o in nero.

Il 2% dei controlli 2011 ha riguardato i grandi contribuenti e le imprese di medie dimensioni: la maggior imposta accertata per tali categorie, pari a 13,3 miliardi di euro e rappresenta poco meno della metà, il 44% del totale.



Controlli fiscali invariati, ma incassi aumentati

Anche se il numero degli accertamenti fiscali è rimasto più o meno invariato nel 2011 (756.186 controlli) è comunque aumentata la maggior imposta accertata: 30,8 miliardi, cioè il 9,3% in più. Lo rileva il Tesoro nel rapporto inviato al Parlamento. Merito anche dell'elevato livello di positività dei controlli eseguiti, pari al 95% del totale.



Evasione, in 5 anni raddoppiate le somme recuperate

Nel 2011, sottolinea poi il Tesoro, le entrate da recupero evasione ammontano a 12,7 miliardi con un +15,5% rispetto al 2010. Ma se si considerano gli ultimi cinque anni il recupero delle somme evase risulta "sostanzialmente raddoppiato".



Controlli delle fiamme gialle positivi al 95%

I controlli fiscali non sbagliano un colpo. Sono positivi al 100% (in media al 95%). Almeno stando ai dati forniti dal Tesoro in una relazione al Parlamento. Quelli più precisi sono gli "accertamenti di atti e dichiarazioni soggetti a registrazione" (100%). I meno mirati gli "accertamenti parziali automatizzati", comunque al 91%.



Dalla lotta all'evasione nel 2011 incassati 12,7 mld

Con il contrasto all'evasione nel 2011 sono stati recuperati 12,7 miliardi (sia attraverso iscrizioni a ruolo di tributi definitivamente accertati sia attraverso l'adempimento spontaneo dei contribuenti). Si tratta di un incremento del 15,5% rispetto all'anno precedente (11 miliardi).