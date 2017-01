foto Ansa Correlati Confesercenti: "Le tariffe bloccano i consumi"

Nei primi 8 mesi dell'anno le entrate tributarie erariali si sono attestate a 268.736 milioni con una crescita del 4,1% (+10.462 milioni) rispetto allo stesso periodo 2011. Questi i dati forniti dal dipartimento delle Finanze del Tesoro. Al netto dell'imposta sostitutiva una tantum sul leasing immobiliare le entrate presentano una crescita del 4,6%. Cala invece il gettito Iva nei primi 8 mesi dell'anno, con un -1,3% pari a -913 mln.

La dinamica delle entrate tributarie registra una tendenza alla crescita a ritmi superiori rispetto all'analogo periodo dello scorso anno per effetto delle misure correttive varate a partire dalla seconda metà del 2011. E' questo il commento del Dipartimento delle Finanze che sottolinea come l'aumento ci sia stato "pur in presenza di una congiuntura fortemente negativa".



All'aumento delle entrate tributarie hanno contribuito il gettito della prima rata Imu, l'imposta sostitutiva su ritenute di capitale, imposta di bollo e l'imposta su oli minerali.



Tra le entrate relative ai giochi, che si riducono complessivamente del 6,8% (-624 milioni di euro), si evidenzia l'andamento positivo delle lotterie istantanee (+1,2% pari a +12 milioni di euro) e degli apparecchi e congegni di gioco (+1,6% pari a +40 milioni di euro). Risultano invece in calo le entrate relative ai proventi del lotto (-8,8% pari a -393 milioni di euro).



Tra le imposte indirette continua a crescere il gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali (+24,3% pari a +2.996 milioni) sostenuto dagli aumenti delle aliquote di accisa disposti dalle recenti manovre varate anche per fronteggiare gli effetti degli eventi sismici che hanno interessato i territori di alcune province di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.