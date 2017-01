Lombardia, saldi in arrivo prima di Natale

foto Ansa Correlati Denuncia di Confesercenti, tariffe in crescita

- Quest'anno i saldi in Lombardia inizieranno prima del previsto. Sarà, infatti, possibile fare acquisti a prezzi ridotti molto prima rispetto agli scorsi anni. In particolare a Milano questa variazione coinciderà con una data simbolo, il 7 dicembre, giorno di S. Ambrogio, che i milanesi per tradizione dedicano allo shopping natalizio. Si tratta di una sperimentazione contenuta in una legge regionale per favorire i consumi in tempo di crisi.