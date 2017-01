foto Ansa 10:45 - Le tariffe continuano la loro corsa all'aumento: secondo uno studio Confesercenti, dal 2007 al 2011 la spesa media mensile delle famiglie è rimasta sostanzialmente costante ma il peso delle tariffe è cresciuto in quattro anni di uno 0,7%, e nei primi otto mesi del 2012 di un altro 0,7%. Nel complesso si parla di circa 8,4 miliardi di euro in gran parte sottratti ai consumi. - Le tariffe continuano la loro corsa all'aumento: secondo uno studio Confesercenti, dal 2007 al 2011 la spesa media mensile delle famiglie è rimasta sostanzialmente costante ma il peso delle tariffe è cresciuto in quattro anni di uno 0,7%, e nei primi otto mesi del 2012 di un altro 0,7%. Nel complesso si parla di circa 8,4 miliardi di euro in gran parte sottratti ai consumi.

La corsa, secondo i risultati dello studio, prosegue nel 2012 superando di una buona lunghezza anche l'inflazione. Se, infatti, calcola ancora Confesercenti, gli aumenti, sopratutto di energia e gas, restassero mediamente quelli registrati fino all'agosto scorso la crescita complessiva, dal 2007 al 2012, sarebbe del 27% contro una dinamica inflazionistica del 13%.



"Fermiamo questa spirale", chiede l'associazione in una nota. "L'aumento colpisce duramente i redditi, già in affanno, e penalizza ancora di più i deboli consumi degli italiani. Sottrarre in tempi di crisi 8,4 miliardi alle famiglie, senza quindi ridurre la pressione fiscale, comporta la chiusura di tante imprese e la crescita della disoccupazione". E sollecita "per invertire la tendenza" un piano energia "di forte impatto".



Per Confesercenti, poi, "Regioni ed enti locali devono mettere ordine nell'intollerabile giungla di società municipalizzate e soprattutto mettere un argine ad ogni spreco e clientelismo di cui sono piene le cronache di questi tempi. Il nostro studio dimostra ancora una volta che non si può fare a meno di un intervento fiscale entro l'anno a sostegno di imprese e famiglie. Ormai questa è diventata la vera emergenza".



IN 5 ANNI 350 EURO IN PIU'

Dal 2007 ad oggi la spesa delle famiglie per far fronte all'aumento delle tariffe di rifiuti, acqua, trasporti, elettricità e gas, è salita di 350 euro: Confesercenti registra un'impennata nella bolletta del gas, +165 euro, seguita da quella della luce, +66 euro.



Ad aumentare di 54 euro, invece, la bolletta dell'acqua potabile, di 35 euro il costo per l'utilizzo dei trasporti locali e di 33 euro la tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Senza contare, si legge ancora nello studio, l'ulteriore esborso di 15 euro che le famiglie pagheranno per gas e luce, dopo gli aumenti disposti ad ottobre. La spirale di aumenti ha portato "ad una sostanziale crescita del peso delle tariffe sulla spesa sostenuta dalle famiglie", dice Confesercenti.



Così, se nel 2007 un nucleo medio spendeva in un anno circa 1.486 euro per i servizi pubblici locali più rilevanti, nel 2012 arriva a spenderne 1.840, 350 euro in più. Ad oggi, infatti, si legge nel dossier, i costi sostenuti da un nucleo familiare medio per le tariffe sui rifiuti solidi urbani, l'acqua potabile, il trasporto locale, l'energia elettrica e il gas per uso domestico, sono pari a circa il 7,4% del monte della spesa per consumi.



Il gas naturale pesa per il 40%, l'energia elettrica per il 27%, la raccolta rifiuti e il servizio idrico raggiungono ciascuno l'11-12% e un ultimo 10% è rappresentato dal costo del trasporto pubblico locale. Dal 2007 al 2011, inoltre, secondo lo studio le tariffe sui servizi pubblici locali sono crescite in media del 18% a fronte di un aumento dei prezzi al consumo del 10%.



Per quel che riguarda la spesa per aree la situazione è a macchia di leopardo. Per il servizio idrico, infatti, le città più "economiche" sembrano essere Milano, Catania e Roma mentre quelle più costose Ferrara, Enna e Pisa. Per i rifiuti solidi urbani, invece, la cui forchetta di costo può oscillare tra i 120 euro ed i 535 euro, le città più economiche risultano Brescia Matera e Viterbo; quelle più care Asti, Napoli e Carrara.



Così anche per la bolletta del gas: le condizioni più sfavorevoli si registrano a Roma, Viterbo, Catanzaro e Reggio Calabria a fronte di forniture più economiche a Potenza, Milano, L'Aquila e Venezia.



A variare anche i costi del trasporto pubblico locale il cui biglietto può oscillare tra i 70 centesimi al Sud e l'1 euro e 50 di Roma o Milano, e le agevolazioni per studenti e anziani sono profondamente differenti tra Nord e Sud.