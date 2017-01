foto Ap/Lapresse

09:29

- Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib della giornata segna una crescita dello 0,52%, mentre il'Ftse It All-Share un rialzo dello 0,50%. Tra i titoli principali, strappa Parmalat (+3,8%) e si muove bene Impregilo, che sale dell'1% netto. Limata Fiat (-0,3%) dopo la corsa di giovedì in scia ai titoli europei dell'auto. Nel paniere a bassa capitalizzazione strappa Rcs (+7%), bene Il Sole 24 Ore (+1,5%) e Camfin (+2%).