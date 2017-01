foto LaPresse

18:11

- Piazza Affari chiude in lieve ribasso una seduta incerta, con il Ftse Mib che perde lo 0,15% a 15.511 punti e l'All Share in calo dello 0,17% a 16.403 punti. Sul listino bene le banche, dopo l'esito del test Eba, e gli industriali; in calo l'energia. Brillano Tod's (+2,3%) e Finmeccanica (+2%).