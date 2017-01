Un comunicato del ministero dello Sviluppo economico dice: “Costruire un circuito all’avanguardia dove si potranno disputare gare di campionati mondiali di motociclismo, di F1 e di altre serie”. L’impianto, per la costruzione sono previsti circa tre anni di lavoro, nascerà a Xalandritsa, vicino al porto di Patrasso: costo totale, 96 milioni di euro, in parte a carico di privati.

Si tratta della stessa Grecia stremata dai tagli, con la gente in piazza praticamente ogni giorno. Quella che pensa a una manovra che ridimensiona ulteriormente stipendi e pensioni, che ha gli ispettori della Troika in casa, che vorrebbe rinegoziare i termini del piano con Bruxelles perché non ce la fa. Proprio la stessa Grecia che ha appena approvato il sostanzioso progetto di una pista di Formula 1.

La motivazione del Ministero parla di sforzi del Governo per accelerare investimenti ritenuti prioritari, ma ritardati dalla burocrazia.

Lo Stato greco aveva dato il via libera al progetto lo scorso maggio, contando su effetti positivi a livello turistico e occupazionale visto l'elevato numero dei senza lavoro nel Paese a causa della recessione e delle misure di austerità.

Il Ministero ha sbloccato altre due linee di credito, una per 29,25 milioni di euro per finanziare la costruzione di un impianto di pannelli solari nel nordest del Paese e l'altra per 15 milioni per ammodernare l'hotel di lusso Elounda Bay nell'isola di Creta.