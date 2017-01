- La Bce è pronta a lanciare il suo programma di acquisto dei titoli di Stato, se verrà richiesto da Paesi che sottoscrivono le condizioni previste. Lo ha detto il presidente dell'Eurotower, Mario Draghi, mentre è il corso un negoziato fra la Spagna e Bruxelles per i fondi a Madrid. Draghi ha poi difeso il piano antispread e chiarito che la Grecia non potrà ottenere una dilazione delle scadenze.

Gli aiuti sotto forma di acquisto di titoli di Stato che Francoforte destinerà ai Paesi dell'Eurozona in difficoltà "non avranno necessariamente condizioni punitive" ha chiarito Draghi. Secondo il governatore della Bce, al contrario, potranno essere orientati alla crescita.

"Grecia, no allo spostamento delle scadenze"

Intervenendo in conferenza stampa, il numero uno della Bce ha chiarito che Francoforte non allungherà le scadenze dei titoli di debito greci detenuti dall'Eurotower: "Si tratterebbe di finanziamento monetario" ha detto l'ex governatore di Bankitalia, ricordando che una misura di questo tipo è vietata dallo statuto della Banca Centrale europea.

"Fatto il possibile, ora tocca ai governi"

Per arginare la crisi la Bce ha "fatto il possibile". Lo ha detto Mario Draghi nel corso della conferenza stampa indetta a Lubjana dopo la riunione del board. "Il programma di acquisto di bond crea un ambiente favorevole alle riforme", ma adesso "l'iniziativa spetta ai governi".

"In Italia notevoli afflussi di depositi bancari"

L'annuncio del programma anti-spread ideato dall'istituto di Francoforte ha stabilizzato gli squilibri all'interno dell'Eurozona. Ne è convinto il governatore della Bce Mario Draghi che elogia Roma e Madrid: "L'Italia vede considerevoli afflussi di depositi bancari mentre la Spagna ha completato quasi il 90% del suo programma di finanziamento". Lodi anche a Lisbona: "Il Portogallo ha messo in atto progressi molto, molto significativi".

Tassi restano allo 0,75%

Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariato al minimo storico dello 0,75% il tasso di interesse di riferimento, che era stato tagliato dello 0,25% a luglio (era all'1% da dicembre). Il tasso marginale invece rimane fermo all'1,5%, come quello sui depositi resta a zero. La decisione dell'Eurotower è in linea con le attese degli analisti.

"L'economia dell'Eurozona resta debole"

Il contesto economico attuale resta "di elevata incertezza" secondo il governatore della Bce Mario Draghi: "Ci aspettiamo che l'economia dell'area dell'euro resti debole nel breve termine e che si riprenda solo in seguito e in maniera graduale".

"Disoccupazione giovanile è incredibile spreco"

Il governatore della Banca Centrale europea definisce poi "un incredibile spreco di risorse" l'enorme disoccupazione giovanile con la quale gran parte degli Stati dell'Unione da tempo devono fare i conti: "Il problema deve essere affrontato con adeguate riforme del mercato del lavoro" ha detto Draghi.