- I consumi ad agosto sono diminuiti del 2,7% in quantità (-0,7% in valore) rispetto allo stesso mese del 2011 mentre sono cresciuti lievemente (0,2%) rispetto a luglio. E' quanto emerge dall'indicatore sui consumi di Confcommercio secondo il quale si è registrato un vero e proprio tonfo per i beni e servizi per la mobilità (-12,4% tendenziale). Secondo l'associazione è "insufficiente" il recupero nei mesi estivi.

L'associazione di categoria registra cali consistenti per abbigliamento e calzature (-4,3%), alimentari, bevande e tabacchi (-3,9%). Giù anche beni e servizi ricreativi ( -3,4%) . Aumentano invece i consumi relativi alle comunicazioni (+3,1%) grazie al calo dei prezzi.

Il dato sui consumi, secondo Confcommercio, "evidenzia il tentativo delle famiglie di non comprimere, oltre una certa soglia, il consumo, soprattutto nei mesi estivi, dopo una prima parte dell'anno in cui hanno registrato una sensibile riduzione del proprio reddito disponibile, che si e' tradotta in un netto calo della domanda". Sempre secondo l'analisi dell'associazione, dai dati non emergono elementi che facciano pensare a un'imminente inversione di tendenza dell'economia italiana.

Istat: giù il potere d'acquisto delle famiglie

Nonostante l'aumento dell'1,9% del reddito disponibile delle famiglie consumatrici, il relativo potere d'acquisto è diminuito dello 0,8%. Lo rileva l'Istat nel report di aggiornamento delle stime per gli anni 2010 e 2011 dei Conti economici nazionali. Scende dal 9,7% del 2010 all'8,8% la propensione al risparmio dei nuclei familiari italiani.

Migliora il rapporto deficit/Pil

L'Istat rivela inoltre che l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche nel 2011 e' stato pari in valore assoluto a -61.758 milioni, con un'incidenza in rapporto al Pil del -3,9%, in miglioramento rispetto al -4,5% dell'anno precedente.