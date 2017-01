Tassa sui rifiuti, la Consulta e la Cassazione si sono espresse contro l'Iva: "E' illegittima"

foto Afp 16:19 - Un nuovo nodo fiscale sta pesando sul governo in questi giorni dopo gli esposti delle Procure di Rimini, Torino e Trento per ora contro ignoti e che ha al centro delle indagini l'Iva sulla tassa dei rifiuti. Secondo una sentenza del 2009 della Corte costituzionale infatti è illegittima poiché la Tia1 (la tariffa di igiene ambientale) "non è un servizio, ma un tributo", quindi i cittadini fino a oggi hanno pagato una doppia tassa. - Un nuovo nodo fiscale sta pesando sul governo in questi giorni dopo gli esposti delle Procure di Rimini, Torino e Trento per ora contro ignoti e che ha al centro delle indagini l'Iva sulla tassa dei rifiuti. Secondo una sentenza del 2009 della Corte costituzionale infatti è illegittima poiché la Tia1 (la tariffa di igiene ambientale) "non è un servizio, ma un tributo", quindi i cittadini fino a oggi hanno pagato una doppia tassa.

Dello stesso parere anche la Cassazione. Comuni e gestori però fino a oggi si sono rifiutati di rimborsare i contribuenti,"bloccando le istanze", dei giudici di pace o ordinari chiamati dalle associazioni di cittadini per far rispettare le leggi, "perché - come spiega Il Sole 24 ore - l'Iva è stata già versata all'Erario, e il Fisco ha un problema di copertura finanziaria".



IL BILANCIO

La platea: 19,5 milioni sono i cittadini che vivono nei Comuni dove viene applicata la Tia invece che la Tarsu (tassa dei rifiuti). I Comuni coinvolti sono 1.340 nel 2011.



La partita: 1 miliardo è l'entita della partita che complessivamente le amministrazioni e i gestori devono rimborsare, calcolando una prescrizione quinquennale. Dal conto vanno esclusi gli operatori con partita Iva che hanno detratto l'imposta per motivi professionali.



Il record: 3,6 milioni è il numero degli abitanti nei Comuni che applicano la tariffa d'igiene ambientale nel Veneto, la regione in cui la tariffa registra la diffusione più ampia. Seguono i 2,97 milioni del Lazio, i 2,85 dell'Emilia-Romagna e i 2,6 della Lombardia. Quasi assente il problema al Sud fatta eccezione della Sicilia (1,05 milioni sono i cittadini interessati).



I prelievi: sono tre le modalità di pagamento; oltre la Tia originaria, esiste anche la Tia2, prevista dal codice dell'ambiente del 2006. La maggioranza dei Comuni però è rimasta ancorata alla vecchia Tarsu, la tassa dei rifiuti precedente e alternativa alla tariffa.



"E dal 2013 - come scrive il quotidiano di economia - dovrebbe entrare in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti, la Tares: il rischio è che si arrivi a fare i conti addirittura con una doppia bolletta".