- "Destinare almeno parte dei recuperi della lotta all'evasione alla riduzione del prelievo complessivo". Lo ha proposto il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, in Senato. "Sarebbe - ha aggiunto - un modo per dare concretezza a una sorta di patto sociale basato su un diffuso consenso nei confronti dell'azione di riduzione dell'evasione". Giampaolino ha poi sottolineato la necessità di un fisco "più equo".

Secondo la Corte dei Conti, sommando l'evasione dell'Iva a quella dell'Irap, "il minor gettito lordo ammonta a oltre 46 miliardi di euro all'anno". Proprio il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, secondo Giampaolino, intervenuto mercoledì davanti la Commissione finanze del Senato, è il primo scalino verso altre violazioni: "Il passo iniziale è generalmente costituito dalla violazione dell'Iva e a esso consegue una riduzione dell'imponibile dell'Irap, dell'Irpef, delle imposte locali e dell'imponibile contributivo. Non di rado si conclude sul versante della spesa pubblica con un aggravio della spesa sociale".

"Ripresa solo con il recupero delle tasse evase"

"Il recupero di quote crescenti di evasione rappresenta una delle condizioni per il riequilibrio della finanza pubblica, per il contenimento delle sperequazioni distributive e per l'avvio della ripresa economica" ha dichiarato il presidente della Corte dei Conti.

Italia ai primissimi posti per evasione

Il nostro Paese è in posizione molto alta nella speciale classifica degli Stati dove l'evasione fiscale è maggiormente radicata. Ne è convinto il presidente della Corte dei Conti Luigi Giampaolino: "Le dimensioni del complessivo fenomeno evasivo continuano ad essere particolarmente rilevanti e collocano il nostro Paese ai primissimi posti nella graduatoria internazionale". Secondo i più recenti dati Ocse, l'Italia si colloca al terzo posto dietro a Turchia e Messico.

Al Sud più evasori, al Nord più evasione

E' in Italia meridionale che, secondo il presidente Giampaolino, si evade piu' spesso: "A livello territoriale, il Sud e le Isole si presentano come le aree a piu' alto tasso di evasione (40,1% per l'Iva e 29,4% per l'Irap) a fronte di una 'devianza' pressoche' dimezzata nel nord del Paese. Le differenze di invertono se invece si guarda ai valori assoluti. Il grosso dell'evasione si concentra nelle aree in cui si realizza la quota piu' rilevante del volume d'affari e del reddito del nostro Paese".

"Sì al disegno di legge anticorruzione"

''Il Ddl anticorruzione, per la parte dei rimedi amministrativi, e' da salutare con condivisione''. Il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, sottolinea come sia ''la prima volta che si affronta il problema sotto l'aspetto dell'organizzazione dell'attività e del modo di essere dei soggetti, compreso l'accesso''.