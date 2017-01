foto LaPresse

- L'economia italiana comincerà la ripresa "già nella prima parte del 2013, se pur a ritmi contenuti, per poi espandersi ed accelerare nella seconda metà dell'anno". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, nel corso di un'audizione in Parlamento. "Soltanto di recente ci sono segnali di maggiore stabilità finanziaria che dovrebbero portare, seppur in ritardo a una migliore performance della nostra economia", ha aggiunto.