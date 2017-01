00:58 - L'Europa ha gli strumenti per risolvere la crisi. Lo afferma il sottosegretario al Tesoro americano con responsabilità per gli affari internazionali, Lael Brainard, in un'intervista all'emittente Cnbc. "L'Ue ha i mezzi per consentire ai governi, come quello della Spagna, di continuare ad avere accesso al mercato mentre continua a lavorare a importanti riforme".