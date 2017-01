foto Ansa

16:55

- Prevedere che le bollette "siano stabilmente basate sui consumi reali e non su quelli presunti". Lo suggerisce l'Antitrust in una segnalazione a governo e Parlamento. Secondo il Garante, "si tratta della precondizione necessaria per indurre i consumatori finali a una maggiore sensibilità verso offerte concorrenziali".